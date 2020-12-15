İbrahim Büyükak koronavirüs olmuştu... Müjdeyi böyle verdi

Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile program yapmasının ardından kendi yazıp, yönettiği ve rol aldığı filmlere de imzasını atan İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Başarılı oyuncu Büyükak, paylaşımında 'Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullanmıştı.

'KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİMİN RESMİDİR'

İbrahim Büyükak'tan hayranlarının içini ferahlatan haber geldi. Büyükak, Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulunarak koronavirüsü yendiğini sevenlerine duyurdu. 37 yaşındaki Büyükak, yaptığı paylaşıma ‘Covid-19'u atlattığımın resmidir’ notunu ekledi.