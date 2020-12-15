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  • İbrahim Büyükak koronavirüs olmuştu... Müjdeyi böyle verdi
15 Aralık 2020 Salı 14:44 | Son Güncelleme:

İbrahim Büyükak koronavirüs olmuştu... Müjdeyi böyle verdi

İbrahim Büyükak koronavirüs olmuştu... Müjdeyi böyle verdi

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile bir anda yıldızı parlayan ve daha sonra 3 Adam programı ile ekranlarda yer almış olan İbrahim Büyükak, koronavirüse yakalanmıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile müjdeli haberi verdi.

Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile program yapmasının ardından kendi yazıp, yönettiği ve rol aldığı filmlere de imzasını atan İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Başarılı oyuncu Büyükak, paylaşımında 'Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullanmıştı.

'KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİMİN RESMİDİR'

İbrahim Büyükak'tan hayranlarının içini ferahlatan haber geldi. Büyükak, Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulunarak koronavirüsü yendiğini sevenlerine duyurdu. 37 yaşındaki Büyükak, yaptığı paylaşıma ‘Covid-19'u atlattığımın resmidir’ notunu ekledi.

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