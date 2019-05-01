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  3. İbrahim Büyükak: Acun Bey benimle konuşurken özen gösterirse sevinirim!

İbrahim Büyükak: Acun Bey benimle konuşurken özen gösterirse sevinirim!

İbrahim Büyükak: Acun Bey benimle konuşurken özen gösterirse sevinirim!

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen çifti önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Citys AVM'ye girerken görüntülenen çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı. Acun Ilıcalı hakkında yaptığı espri de herkesi güldürdü

Nişantaşı City's AVM çıkışı habercilerin sorularına yanıt veren İbrahim Büyükak, yeni Youtube kanalıyla medya patronluğuna soyunduğunu söyleyip, "Acun Bey benimle konuşurken biraz daha özen gösterirse sevinirim" şeklinde espri yaptı.

Esprileriyle kırıp geçiren Büyükak, çocukluk arkadaşı Eser Yenenler'in nişanlısı Berfu Yıldız'ın hamile olmasıyla ilgili olarak, "Çok şaşırdık tabii. Biz Eser'i hamile zannediyorduk. O ödemmiş" diye espri yaptı.

Büyükak sözlerini, "Çok mutlu oldular. Bizde çok mutlu olduk. Biz 10 yaşından beri arkadaşız. Ben amca oluyorum, Nurdan teyze. Bizde yakın zaman içerisinde istiyoruz, kardeş kardeş büyürler" diyerek noktaladı. İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen birbirinin elini bir an olsun bırakmadı. (Snobmagazin)

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