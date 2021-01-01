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  • İbo Show'da Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısını söyledi alay konusu oldu! Sosyal medya çalkalandı
01 Ocak 2021 Cuma 12:44 | Son Güncelleme:

İbo Show'da Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısını söyledi alay konusu oldu! Sosyal medya çalkalandı

İbo Show'da Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısını söyledi alay konusu oldu! Sosyal medya çalkalandı

Star TV'de yılbaşına özel İbo Show'a Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oldu. Seda Sayan, Ahmet Kaya'nın 'Dostum Dostum' adlı şarkısını söyledi. Sayan'ın şarkıyı söylemesinin ardından sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Şarkıyı katlettin' gibi yorumlarda bulundu.

Star TV'de ekrana getirilen İbo Show yılbaşına özel bölümüyle sevenleriyle buluştu. İbo Show yılbaşı programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oldu. Program boyunca izleyenler kahkahaya, sohbete ve şarkıya doydu.

Programda ilerleyen saatlerde Gelinim Mutfak'ta ile ekranlara dönmeye hazırlanan Seda Sayan, Ahmet Kaya'nın 'Dostum Dostum' şarkısını seslendir. Seda Sayan'ın şarkı performansı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da gündem olan Seda Sayan eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte Seda Sayan'a sosyal medyadan gelen tepkiler...

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