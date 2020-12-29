İbo Show'da Diva Bülent Ersoy rüzgarı! Yılbaşı özel programıyla yer yerinden oynayacak

İbo Show yılbaşı özel programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oluyor. Unutulmaz şarkılar eşliğinde eğlencenin ve kahkahanın eksik olmayacağı programın, yeni yıl fotoğrafları yayımlandı.

Yeni yıla "İbo Show Yılbaşı" ile girmeye hazırlanan Star TV, hem unutulmaz bir gece yaşatacak hem de milyonları ekran başına kilitleyecek.

Bu çok özel programın konukları ise; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer olacak.

Yeni yıl coşkusunun yaşanacağı İbo Show yılbaşı özel programı, müziğin ve eğlencenin tek adresi olacak.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANACAK

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği "İbo Show", çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak.

Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star TV ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.

Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç ve Hande Yener hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza atacak.

İbo Show yılbaşı programıyla ekranların tozunu bir kez daha attırmaya hazırlanıyor. Özel konukların ağırlanacağı programda Diva Bülent Ersoy rüzgarı esecek. 31 Aralık Perşembe akşamı Star TV'de yayınlanacak olan İbo Show yılbaşı programı için belirlenen konuk listesinde ise Diva dışında Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer yer alıyor.