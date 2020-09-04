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  3. İbo Show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show hangi kanalda?
04 Eylül 2020 Cuma 15:05 | Son Güncelleme:

İbo Show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show hangi kanalda?

İbo Show ne zaman başlıyor" İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show hangi kanalda"

İbrahim Tatlıses sevenlerini heyecanlandıran İbo Show için geri sayım başladı. Uzun zamandır müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra yenilenen format ile ekranlara geri dönüyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programda her hafta birbirinden ünlü isimler ağırlanacak. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor?

İbrahim Tatlıses, Türk televizyon ekranlarının klasiklerinden "İbo Show" programı ile ekranlara geri dönüyor. 9 yıllık araya son veren usta sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süre önce "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" demişti.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği ve her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Sürprizlerin de eksik olmayacağı ‘İbo Show’, yenilenen formatı ve çok özel bölümleriyle yakında Star ekranlarında olacak. İbo Show ilk bölüm tarihinin belli olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

İBO SHOW HANGİ KANALDA?

İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

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