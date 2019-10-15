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  3. Hülya Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Hülya Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Hülya Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Hülya Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Ünlü sanatçı, "Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kurulun toplantısı için Hatay'da bulunan Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu ve teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.

Koçyiğit, Türk ordusunun çok haklı bir harekat gerçekleştirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor. Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor."

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