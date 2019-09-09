Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7338
  • 6,3315
  • 278.189
  • 100427
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hülya Avşar'dan takdirlik hareket! 30 yılda 350 kişiyi iş sahibi yaptı

Hülya Avşar'dan takdirlik hareket! 30 yılda 350 kişiyi iş sahibi yaptı

Hülya Avşar'dan takdirlik hareket! 30 yılda 350 kişiyi iş sahibi yaptı

Son 30 yılda yaptığı her dizi, film ve reklam filmi anlaşmalarında ilginç bir şart öne süren Hülya Avşar, 'üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak' gerekçesiyle birçok kişiye iş kapısı açılmasını sağlıyor.

Hülya Avşar 2017’de ünlü bir yatak firmasının reklam yüzü olmuş, 2 milyon TL almıştı. Marka, satışları yüzde 70 artıran Hülya Avşar ile ikinci kez masaya oturdu.

TOPLAMDA 8 MİLYON TL KAZANDI

2021’e kadar anlaştığı Hülya Avşar’a 6 milyon TL daha ödedi. Toplamda 8 milyon TL kazanan Avşar aynı zamanda işsiz gençlere de kapı açtı. Hülya Avşar 30 yıldır yaptığı her film, dizi, program ve reklam anlaşmasına şöyle bir madde koyuyor: “Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak.”

Firma ya da yapımcı, Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar’ın 1989’dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350’nin üzerine çıktı. 20 yılda tenis sporuna kazandırdığı genç 1000 oldu. Hülya Avşar her yıl 30 üniversite öğrencisine de burs veriyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı!
Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı çalıntı mı?
Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım
30 yılda 350 kişiyi iş sahibi yaptı
Akın Akınözü: 120 kilodan 70 kiloya düştüm
<p>Yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut

Van Kahvaltısı İçin UNESCO Atağı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye 380 lira ek ödeme müjdesi

Cilt ve meme kanserine karşı doğal yardımcı: Üzüm çekirdeği!