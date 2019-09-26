Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu açıklaması! 'O işi de bitirdim'

Hülya Avşar dün Tarabya’da yürüyüş yaparken görüntülendi. Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Avşar, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Avşar, eski eşi Kaya Çilingir hakkında şöyle konuştu: "Kaya çok şeker, onunla çok eğleniyorum. O da benimle eğleniyor ama o göstermiyor."

O İŞİ DE BİTİRDİM

Öte yandan Çilingiroğlu’nun Seda Sevin'le ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği hatırlatınca ünlü şarkıcı, "O iş de bitirdim, operasyon tamam. Sıra sıradakinde, teker teker… Biraz ara veriyorum ondan sonra yeter diyorum." esprisini yaptı. Uzun zamandır yalnız olan Avşar, yeni bir ilişkiye başlamayacağını da şu sözlerle dile getirdi: "İlişkiler çok çabuk bitiyor, onun için ilişkiye girmiyorum."