Hülya Avşar'da banyo özçekimi!

Yaptığı açıklamalarda yeni bir proje ile ekranlara dönmek istediğini belirten Hülya Avşar, banyo sonrası bir özçekimi takipçileriyle paylaştı. Avşar’ın bu karesi 20 binden fazla beğeni aldı. Avşar'ın hayatını konu alan 'Selfi' filmininin 2487 kişi tarafından izlenip, bu karesinin 20 binden fazla beğeni alması ise espri konusu oldu.

Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda Kaya Çilingiroğlu'na 'yeniden seni alsam mı?' sözleri ile gündeme gelmişti.



