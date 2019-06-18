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  3. Hülya Avşar'da banyo özçekimi!

Hülya Avşar'da banyo özçekimi!

Hülya Avşar'da banyo özçekimi!

Hülya Avşar sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Avşar kızının son fotoğrafı da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri ise Hülya Avşar'ın filminin izlenmemesine ise göndermede bulundu.

Yaptığı açıklamalarda yeni bir proje ile ekranlara dönmek istediğini belirten Hülya Avşar, banyo sonrası bir özçekimi takipçileriyle paylaştı. Avşar’ın bu karesi 20 binden fazla beğeni aldı. Avşar'ın hayatını konu alan 'Selfi' filmininin 2487 kişi tarafından izlenip, bu karesinin 20 binden fazla beğeni alması ise espri konusu oldu. 

Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda Kaya Çilingiroğlu'na 'yeniden seni alsam mı?' sözleri ile gündeme gelmişti.

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