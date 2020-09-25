Hülya Avşar'a hayranlarından sitem: Neden kapatıyorsun?

Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Hülya Avşar'ın hayranları ise bu duruma sitemli. Avşar geçen gün Instagram’da yeni bir pozunu paylaştı. Her zamanki gibi yorumları kapattı.

Takipçileri sadece beğenme butonunu kullanabildi. Sosyal medyadaki magazin sayfalarında da yer alan kareler olay oldu. Binlerce kişi Hülya Avşar’a fotoğrafını yorumlara kapattığı için sitem etti.