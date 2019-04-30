Hülya Avşar yeni işini açıkladı

Kuş kanadını andıran kıyafetiyle sahada farklı tarzını gözler önüne seren Avşar, film sektöründe yaşadığı sıkıntılı set günlerinin önüne geçmek için kolları sıvadığını söyledi. Ünlü isim, Riva’da bir plato yaptırdığını anlattı ve ekledi: "Ticaretle alakalı bir şey değil, mesleğimle ilgili yapılması gereken bir şey."







HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

1963'te, Balıkesir Edremit'te, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmeyen ve 1979’da Mehmet Tecirliadlı bir mühendislik ögrencisiyle evlenen, ancak evliliği kısa süren Avşar, henüz 16 yaşındayken hamile olmasına rağmen ayrılık kararı aldı. Anne tarafındanBalıkesir'li olan Hülya Avşar'ın baba tarafı Ardahan/Hasköy'lüdür.

1981 yılında boşanmasının hemen ardından İstanbul’a taşınan ve 1983 yılında katıldığı, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması’nda birincilik alan, ancak yarışmanın ertesi günü, Tecirli ile yaptığı evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alınan Avşar, çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı.

Yaşamında dönüm noktası olan 1983 yılında, "Haram" filmi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan ve daha sonra, 1984 yılında ikinci filmi Tutku’da oynayan Avşar, 1985’te batağa batırılan bir kızı canlandırdığı, "Tele Kızlar"da oynadı.

1987 yılında "Alamancının Karısı" ve "Bir Kırık Bebek" çektiği filmlerin ardından, 1989 yılında, Sinema Yazarları Derneği’nin düzenlediği yarışmada "en iyi kadın oyuncu" seçilen, "Fazilet" ve "Öğretmen Zeynep" filmlerinde rol alan Avşar, 1990’da başrolü Yaman Okay ile paylaştığı "Benim Sinemalarım"daki rolüyle, 9. Uluslararası Tahran Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.

Aynı yıl çevirdiği "Hasan Boğuldu"da Avşar, Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı ve Cem Özer ile başrolü paylaştığı, 1993yapımı "Berlin in Berlin" filmdeki rolüyle Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü alarak, yurt dışında düzenlenen bir festivalde ödül alan tek Türk kadın sinema sanatçısı oldu.

Bu filmiyle, Kültür Bakınlığı'ndan Sinema Başarı Ödülü, ve Sinema Yazarları Derneği'nden "en iyi 5. film" ödülünün de sahibi olan ve 1995 yılında Mehmet Aşlantuğ ile, evlilik ve aşk ilişkilerinde mutlu olamayan bir kadının öyküsünün işlendiği, "Bir Kadının Anatomisi" adlı filmde oynayan Avşar,1999 yapımı Salkım Hanım'ın Taneleri filminde büyük beğeni topladı.

Çektiği filmlerle şöhretin basamaklarını hızla tırmanan ancak bununla yetinmeyen Avşar, şarkıcılığın ardından, program sunuculuğuna ve tiyatroculuğa da başladı.

1980’lerin sonunda müzik hayatına adım atan Avşar, assolist olarak sahnelerde yerini aldı. Müzik eğitimi aldıktan sonra yurtiçi ve yurtdışı konserleri veren Avşar,1988 yılında çıkardığı Herşey Gönlünce Olsun albümünün ardından, 1990’daHatırlarmısın, 1991’de Hülya Gibi, 1993’te Dost musun Düşman mı, 1995’te Yarası Saklım, 1999’da Hayat Böyle, 2000’de Sevdim ve 2002’de de, Aşıklar Delidir adında albümlere imzasını atan Avşar, 2000 yılında, Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde, en iyi kadın şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Barış Manço’nun anısına hazırlanan karışık albümde, Zalim Sultan’ı okudu.

90’lı yılların başında, bir sene kadar Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra, televizyona geçiş yapan ve 1993 yılında, Sevginin Gücüdizisinde oynamasının ardından, 1995’de Süper Yıldız, 1998’de Ah Bir Zengin Olsam, 2000’de de, Savunma dizisinde rol aldı.

2004 senesinde, Zümrüt veKadın İsterse dizilerinde oynayan Avşar, 2006 yapımı Kadın Severse’nin yanı sıra, Anadolu Kaplanı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Yönetmenliğini, Birkan Uz ve Uğur Aksay’ın yaptığı ve Medyapım tarafından, talk show formatında yayınlanan Hülya Avşar Show, Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan, 16/9 mm sinematografik formatta, dijital reji ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır.

Müzik, sinema, televizyon çalışmalarının ardından Aralık 2000 de kendi adını taşıyan Hülya Dergisi'ni çıkarmaya başlayan ve ilk tiyatro deneyimini, 2002 yılında, "Bugün Benim Doğum Günüm" adlı tek kişilik oyununda yaşayan Avşar, Nisan 2003’te, ilk kitabı "Mavi Yansıma"yı elektronik ortamda yayınladı.

Ağırlıklı olarak spor dallarından tenise zaman ayıran, vakıf ve derneklere büyük ilgisi olan Avşar, Ajans Press'in 953 ulusal, bölgesel ve yerel yayında, 2005yılının ilk 5 ayını mercek altına aldığı araştırmasında, hakkında çıkan tam 1940 haber ile birinci sırada yer aldı.

AC Nielsen’in, "Marka olduğuna inandığınız sanatçı" sorusuna, ankete katılanların yüzde 40'ı 'Marka olmuş sanatçı yok' cevabını verdi. Halkın yarısı marka olmuş bir sanatçı olmadığına inanırken, diğer yarısı ise Hülya Avşar'ı 'en marka sanatçı' olarak seçti. Avşar, yüzde 15.8 ile ilk sırada yer aldı.

Rol aldığı filmler, diziler ve şarkıcılığının yanı sıra, futbolcu Tanhu Çolak, Coşkun Sabah, Osman Hattat, Mehmet Aşıcıoğlu gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettiren Avşar, Mehmet Tecirli’nin ardından ikinci evliliğini, Ağustos1997’de, üç aylık hamileyken, daha önce Ayşem Saraçoğlu'yla evlenen, işadamı Kaya Çilingiroğlu ile evlendi.

2005 yılında, Kadıköy 3. Aile Mahkemesi'nde yapılan ve yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda, "şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile birliğinin sarsıldığı" gerekçesiyle tek celsede boşanan, Hülya Avşar’ın, ayrılığın ardından velayeti Avşar'a verilen, 1998 doğumlu, Zehra adında bir kız çocukları vardır.

Çilingiroğlu’ndan boşandıktan sonra 2006 yılı ile 2010 arası iş adamı Sadettin Soran iile beraber olmuştur.

2009 – 2012 yıllarında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında jüri olmuştur.

Hülya Avşar, 2013 yılında yeni kurulan banka olan OdeaBank'ın reklamlarında oynamıştır.

Jürilik Yaptığı Proğramlar :

Rising Star

Yetenek Sizsiniz Türkiye

Çek Bakalım

O Ses Türkiye

Alaturka Solist

Albümleri :

1988 - Her şey Gönlünce Olsun

1990 - Hatırlar mısın?

1991 - Hülya Gibi

1993 - Dost Musun Düşman Mı?

1995 - Yarası Saklım

1998 - Hayat Böyle

2000 - Sevdim (single)

2002 - Aşıklar Delidir

2009 - Kişiye Özel-HauteCouture

2011 - Geçmiş Olsun (single)

2013 - 2013: Aşk Büyükse

Sunuculuk :

2009 – 2011 - Hülya Avşar Soruyor, Habertürk

Hülya Avşar Show, (TNT, SHOW TV, KANAL D, TGRT)

Hülya Avşar'la Sen Bilirsin, (ATV)

Pişti, (SHOW TV)

Hülya Avşar Stüdyosu, (TÜRKMAX)

Kadınlar ve Erkekler, (ATV)

2009-2012 - Yetenek Sizsiniz Türkiye, (STAR TV)

2011 - O Ses Türkiye, (STAR TV)

Filmleri :

1983 - Kahır

1983 - Haram

1983 - Çelik Mezar

1984 - Karanfilli Naciye

1984 - Tutku

1984 - Ömrümün Tek Gecesi

1984 - Yabancı

1984 - Kaptan

1984 - Güneş Doğarken

1984 - Ayşem

1984 - Nefret

1985 - Tele Kızlar

1985 - Ölüm Yolu

1985 - Mavi Mavi

1985 - Sekreter

1985 - Tapılacak Kadın

1985 - Suçlu Gençlik

1985 - Paranın Esiri

1986 - Uzun Bir Gece

1986 - Dağlı Güvercin

1986 - Üç Halka 25

1986 - Kısrak

1986 - Aşk Hikayemiz

1986 - Alın Yazım

1986 - Sevda Ateşi

1986 - Mavi Melek

1987 - Yarın Yarın

1987 - Bir Kırık Bebek

1987 - Çil Horoz

1987 - Geri Dön

1987 - Alamancının Karısı

1987 - Ziyaret

1988 - Aşıksın

1988 - Hülya

1988 - Melodram

1989 - Öğretmen Zeynep

1989 - Fotoğraflar

1989 - Fazilet

1990 - Benim Sinemalarım

1993 - Hasan Boğuldu

1993 - Berlin in Berlin

1995 - Bir Kadının Anatomisi

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

2002 - Yeşil Işık

2004 - Kalbin Zamanı

2005 - İki Genç Kız

2005 - Hababam Sınıfı Askerde

2007 - Bir İhtimal Daha Var

2011 - 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan

2011 - 72. Koğuş

Oynadığı Diziler :

1982 - İntibah (Dilaşup)(TV Dizisi)

1995 - Sevginin Gücü

1999 - Ah Bir Zengin Olsam

2001 - Savunma

2004 - Zümrüt