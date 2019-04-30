Hülya Avşar yeni işini açıkladı
Hülya Avşar, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda final öncesi Zeynep Sönmez ile hazırlık maçı yaptı. Hülya Avşar tenis sonrası yaptığı açıklamada gazetecilere yeni işinden bahsetti.
Kuş kanadını andıran kıyafetiyle sahada farklı tarzını gözler önüne seren Avşar, film sektöründe yaşadığı sıkıntılı set günlerinin önüne geçmek için kolları sıvadığını söyledi. Ünlü isim, Riva’da bir plato yaptırdığını anlattı ve ekledi: "Ticaretle alakalı bir şey değil, mesleğimle ilgili yapılması gereken bir şey."
HÜLYA AVŞAR KİMDİR?
1963'te, Balıkesir Edremit'te, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmeyen ve 1979’da Mehmet Tecirliadlı bir mühendislik ögrencisiyle evlenen, ancak evliliği kısa süren Avşar, henüz 16 yaşındayken hamile olmasına rağmen ayrılık kararı aldı. Anne tarafındanBalıkesir'li olan Hülya Avşar'ın baba tarafı Ardahan/Hasköy'lüdür.
1981 yılında boşanmasının hemen ardından İstanbul’a taşınan ve 1983 yılında katıldığı, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması’nda birincilik alan, ancak yarışmanın ertesi günü, Tecirli ile yaptığı evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alınan Avşar, çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı.
Yaşamında dönüm noktası olan 1983 yılında, "Haram" filmi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan ve daha sonra, 1984 yılında ikinci filmi Tutku’da oynayan Avşar, 1985’te batağa batırılan bir kızı canlandırdığı, "Tele Kızlar"da oynadı.
1987 yılında "Alamancının Karısı" ve "Bir Kırık Bebek" çektiği filmlerin ardından, 1989 yılında, Sinema Yazarları Derneği’nin düzenlediği yarışmada "en iyi kadın oyuncu" seçilen, "Fazilet" ve "Öğretmen Zeynep" filmlerinde rol alan Avşar, 1990’da başrolü Yaman Okay ile paylaştığı "Benim Sinemalarım"daki rolüyle, 9. Uluslararası Tahran Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.
Aynı yıl çevirdiği "Hasan Boğuldu"da Avşar, Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı ve Cem Özer ile başrolü paylaştığı, 1993yapımı "Berlin in Berlin" filmdeki rolüyle Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü alarak, yurt dışında düzenlenen bir festivalde ödül alan tek Türk kadın sinema sanatçısı oldu.
Bu filmiyle, Kültür Bakınlığı'ndan Sinema Başarı Ödülü, ve Sinema Yazarları Derneği'nden "en iyi 5. film" ödülünün de sahibi olan ve 1995 yılında Mehmet Aşlantuğ ile, evlilik ve aşk ilişkilerinde mutlu olamayan bir kadının öyküsünün işlendiği, "Bir Kadının Anatomisi" adlı filmde oynayan Avşar,1999 yapımı Salkım Hanım'ın Taneleri filminde büyük beğeni topladı.
Çektiği filmlerle şöhretin basamaklarını hızla tırmanan ancak bununla yetinmeyen Avşar, şarkıcılığın ardından, program sunuculuğuna ve tiyatroculuğa da başladı.
1980’lerin sonunda müzik hayatına adım atan Avşar, assolist olarak sahnelerde yerini aldı. Müzik eğitimi aldıktan sonra yurtiçi ve yurtdışı konserleri veren Avşar,1988 yılında çıkardığı Herşey Gönlünce Olsun albümünün ardından, 1990’daHatırlarmısın, 1991’de Hülya Gibi, 1993’te Dost musun Düşman mı, 1995’te Yarası Saklım, 1999’da Hayat Böyle, 2000’de Sevdim ve 2002’de de, Aşıklar Delidir adında albümlere imzasını atan Avşar, 2000 yılında, Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde, en iyi kadın şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Barış Manço’nun anısına hazırlanan karışık albümde, Zalim Sultan’ı okudu.
90’lı yılların başında, bir sene kadar Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra, televizyona geçiş yapan ve 1993 yılında, Sevginin Gücüdizisinde oynamasının ardından, 1995’de Süper Yıldız, 1998’de Ah Bir Zengin Olsam, 2000’de de, Savunma dizisinde rol aldı.
2004 senesinde, Zümrüt veKadın İsterse dizilerinde oynayan Avşar, 2006 yapımı Kadın Severse’nin yanı sıra, Anadolu Kaplanı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.
Yönetmenliğini, Birkan Uz ve Uğur Aksay’ın yaptığı ve Medyapım tarafından, talk show formatında yayınlanan Hülya Avşar Show, Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan, 16/9 mm sinematografik formatta, dijital reji ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır.
Müzik, sinema, televizyon çalışmalarının ardından Aralık 2000 de kendi adını taşıyan Hülya Dergisi'ni çıkarmaya başlayan ve ilk tiyatro deneyimini, 2002 yılında, "Bugün Benim Doğum Günüm" adlı tek kişilik oyununda yaşayan Avşar, Nisan 2003’te, ilk kitabı "Mavi Yansıma"yı elektronik ortamda yayınladı.
Ağırlıklı olarak spor dallarından tenise zaman ayıran, vakıf ve derneklere büyük ilgisi olan Avşar, Ajans Press'in 953 ulusal, bölgesel ve yerel yayında, 2005yılının ilk 5 ayını mercek altına aldığı araştırmasında, hakkında çıkan tam 1940 haber ile birinci sırada yer aldı.
AC Nielsen’in, "Marka olduğuna inandığınız sanatçı" sorusuna, ankete katılanların yüzde 40'ı 'Marka olmuş sanatçı yok' cevabını verdi. Halkın yarısı marka olmuş bir sanatçı olmadığına inanırken, diğer yarısı ise Hülya Avşar'ı 'en marka sanatçı' olarak seçti. Avşar, yüzde 15.8 ile ilk sırada yer aldı.
Rol aldığı filmler, diziler ve şarkıcılığının yanı sıra, futbolcu Tanhu Çolak, Coşkun Sabah, Osman Hattat, Mehmet Aşıcıoğlu gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettiren Avşar, Mehmet Tecirli’nin ardından ikinci evliliğini, Ağustos1997’de, üç aylık hamileyken, daha önce Ayşem Saraçoğlu'yla evlenen, işadamı Kaya Çilingiroğlu ile evlendi.
2005 yılında, Kadıköy 3. Aile Mahkemesi'nde yapılan ve yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda, "şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile birliğinin sarsıldığı" gerekçesiyle tek celsede boşanan, Hülya Avşar’ın, ayrılığın ardından velayeti Avşar'a verilen, 1998 doğumlu, Zehra adında bir kız çocukları vardır.
Çilingiroğlu’ndan boşandıktan sonra 2006 yılı ile 2010 arası iş adamı Sadettin Soran iile beraber olmuştur.
2009 – 2012 yıllarında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında jüri olmuştur.
Hülya Avşar, 2013 yılında yeni kurulan banka olan OdeaBank'ın reklamlarında oynamıştır.
Jürilik Yaptığı Proğramlar :
Rising Star
Yetenek Sizsiniz Türkiye
Çek Bakalım
O Ses Türkiye
Alaturka Solist
Albümleri :
1988 - Her şey Gönlünce Olsun
1990 - Hatırlar mısın?
1991 - Hülya Gibi
1993 - Dost Musun Düşman Mı?
1995 - Yarası Saklım
1998 - Hayat Böyle
2000 - Sevdim (single)
2002 - Aşıklar Delidir
2009 - Kişiye Özel-HauteCouture
2011 - Geçmiş Olsun (single)
2013 - 2013: Aşk Büyükse
Sunuculuk :
2009 – 2011 - Hülya Avşar Soruyor, Habertürk
Hülya Avşar Show, (TNT, SHOW TV, KANAL D, TGRT)
Hülya Avşar'la Sen Bilirsin, (ATV)
Pişti, (SHOW TV)
Hülya Avşar Stüdyosu, (TÜRKMAX)
Kadınlar ve Erkekler, (ATV)
2009-2012 - Yetenek Sizsiniz Türkiye, (STAR TV)
2011 - O Ses Türkiye, (STAR TV)
Filmleri :
1983 - Kahır
1983 - Haram
1983 - Çelik Mezar
1984 - Karanfilli Naciye
1984 - Tutku
1984 - Ömrümün Tek Gecesi
1984 - Yabancı
1984 - Kaptan
1984 - Güneş Doğarken
1984 - Ayşem
1984 - Nefret
1985 - Tele Kızlar
1985 - Ölüm Yolu
1985 - Mavi Mavi
1985 - Sekreter
1985 - Tapılacak Kadın
1985 - Suçlu Gençlik
1985 - Paranın Esiri
1986 - Uzun Bir Gece
1986 - Dağlı Güvercin
1986 - Üç Halka 25
1986 - Kısrak
1986 - Aşk Hikayemiz
1986 - Alın Yazım
1986 - Sevda Ateşi
1986 - Mavi Melek
1987 - Yarın Yarın
1987 - Bir Kırık Bebek
1987 - Çil Horoz
1987 - Geri Dön
1987 - Alamancının Karısı
1987 - Ziyaret
1988 - Aşıksın
1988 - Hülya
1988 - Melodram
1989 - Öğretmen Zeynep
1989 - Fotoğraflar
1989 - Fazilet
1990 - Benim Sinemalarım
1993 - Hasan Boğuldu
1993 - Berlin in Berlin
1995 - Bir Kadının Anatomisi
1999 - Salkım Hanımın Taneleri
2002 - Yeşil Işık
2004 - Kalbin Zamanı
2005 - İki Genç Kız
2005 - Hababam Sınıfı Askerde
2007 - Bir İhtimal Daha Var
2011 - 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan
2011 - 72. Koğuş
Oynadığı Diziler :
1982 - İntibah (Dilaşup)(TV Dizisi)
1995 - Sevginin Gücü
1999 - Ah Bir Zengin Olsam
2001 - Savunma
2004 - Zümrüt