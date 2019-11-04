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  3. Hülya Avşar şimdi de övgü yağdırdı! 'Can Yaman akıllı çocuk'

Hülya Avşar şimdi de övgü yağdırdı! 'Can Yaman akıllı çocuk'

Hülya Avşar şimdi de övgü yağdırdı! 'Can Yaman akıllı çocuk'

Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu ile Yeniköy'de yemekteydi.

Avşar Kızı, oyuncu Can Yaman hakkında söylediklerine açıklık getirdi. Avşar, "Ben Can'ın oyunculuğu ile ilgili bir şey söylemedim. Yakışıklılığı oyunculuğunun önüne geçti. Bunu anlatmak istedim. Çünkü zamanında aynı sorunları ben de yaşadım" dedi. 

'AKILLI ÇOCUK'

Gazetecilerin Can Yaman'ın kendisine verdiği cevabı hatırlatması üzerine Avşar, "Cevabı çok güzeldi. Çok beğendim. Aferin akıllı çocuk" diyerek kahkaha attı. Öte yandan Avşar Kızı, Can Yaman’ı yakışıklı bulduğunu oyunculuğunu beğenmediğini söylemişti.

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