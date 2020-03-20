Hülya Avşar, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın virüsle mücadelesi için konuştu: Boynuna sarılacağım

RECEP ASLAN



Maskesi ve başına geçirdiği kapüşonuyla hızlı adımlarla yürüyen Avşar Kızı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın virüsle mücadelede halkı bilgilendirmesinden memnun kaldığını söyledi. Sanatçı “Sağlık Bakanımızı gördüğüm ilk yerde boynuna sarılacağım. Naifliği, duruşu ve davranış şekli, sakinliği ve her şeyi adım adım bize aktarması, çok şanslıyız” dedi. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun ‘Korunmak için önlem almadım’ sözlerine ise Avşar, “Bir de doktor anne- baba çocuğu olacak. Herkes kendi bacağından asılır. O da böyle” karşılığını verdi.