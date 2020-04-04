Hülya Açıkgöz'den kardeşi Hadise'ye ağır gönderme!

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra açıldı. Hadise'nin ardından kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medya hesabından silerek tepkisini gösterdi. Yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme gelen Hülya Açıkgöz, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dikkat çekti.

'NELER YAŞADIĞINI HİSSEDİYORUM'

Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek verdi.

Hülya Açıkgöz'ün göndermeli paylaşımına kardeşleri Hadise ve Derya Açıkgöz'den ne yanıt geleceği ise merak konusu oldu.