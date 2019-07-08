Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7258
  • 6,4334
  • 258.829
  • 98.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hollywood yıldızı Nathalie Kelley Türkiye'ye aşık oldu

Hollywood yıldızı Nathalie Kelley Türkiye'ye aşık oldu

Hollywood yıldızı Nathalie Kelley Türkiye'ye aşık oldu

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için Bodrum'u tercih etti. Hollywood yıldızı Kelley Türkiye’yi ve Bodrum’u çok sevdiğini söyledi.

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley, tatil için Bodrum'a geldi. Yaklaşık 4 gün boyunca Yalıkavak’ta bir otelde konaklayan Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows Bodrum’a aşık oldu. Hızlı ve Öfkeli filmiyle adından sıkça söz ettiren, Netflix'in 'Hanedan' dizisinin başrol oyuncusu olan dünyaca ünlü star Nathalie Kelley, Bodrum’un tadını doyasıya çıkardı. 

PAÇA ÇORBASINA BAYILDI 
Türk yemeklerine hayran kalan Nathalie Kelley ve eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne giderek köy kahvaltısı yapmıştı. Köyde bulunan halı tezgahlarını da gezen Kelley, Milas ve Bodrum halılarına hayran kalmış ve evinin tüm odalarına el dokuması halılardan almıştı. Bodrum’u karış karış gezen Kelley'in en çok paça çorbası, mantı, kebap ve lokma tatlısını hayran kaldığı öğrenildi. 

TEKNE TURUNA ÇIKTI 
Tatilinin son gününde tekne turuna da çıkan Kelley daha sonra sahilde koşarken objektiflere takıldı. Çocuklar gibi sahilde eğlenen dünyaca ünlü oyuncu Kelley'in, halı aldığı Etrim köyünde Engin Başol’a “Bodrum’a hayran kaldığını, fırsat buldukça Bodrum’a gelip tatil yapacağını ve Türkiye’yi çok sevdiğini” söylediği ortaya çıktı. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
<p>ARMY-2019 forumundaki bir eğlence programında T-80 tank topunun hünerleri gözler önüne serildi.</

İzleyenler Hayrete Düştü... Tankla Bakın Ne Yaptılar!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

S-400 nereye konuşlanacak? İşte öne çıkan 3 yer

Anzer balının kilogramı bin lira oldu