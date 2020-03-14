Hizmetçiler dizisi seyirciyi yoruyor

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

YA TUTAR YA BİTER

Bir dizi izlediğiniz de her şeyi çok net çözersiniz.

Bölüm tıkır tıkır ilerler.

Bu dizi için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Çok karışık…

Dizide kim kimdir? O karakter hikayenin neresinde? Şimdi bu kadının burada ne işi var?... vb.

Bulmaca çözer gibi işi kavramaya çalışıyorsunuz.

Bu da seyirciyi yorar.

Açıkçası ben de kafa yormak istemedim ve başka kanalı açtım.

Biraz bana ‘Ufak Tefek Cinayetler’i anımsattı.

Zenginlerin yaşadığı bir site…

Kıskançlık, aldatma, dedikodu, entrika…

Ufak Tefek Cinayetler şansı yaver gidip iki sezon sürmüştü.

Hizmetçiler’de bu şans olur mu?

Pek sanmam.

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