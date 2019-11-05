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  3. Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den takdirlik hareket

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den takdirlik hareket

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den takdirlik hareket

'Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, alkışlanacak bir harekete imza attı.

Oyuncu Ebru Şahin, meslektaşlarına örnek olacak bir davranışla gündeme geldi. Snob Magazin'in haberine göre Şahin, Batman Dağ Yolu İlkokulu ve Muş Mescitli Karaağaç Köyü'ndeki miniklere 'Köy Okulları Yardım Projesi' aracılığıyla yüzlerce bot ve mont gönderdi.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI

Ebru Şahin'in bu hediyeleri sonrası büyük bir mutluluk yaşayan minikler, çektikleri videolarla güzel oyuncuya teşekkürlerini iletti. Çocukların, Ebru Şahin'e 'Hercai' dizisindeki karakterinden ötürü Reyyan diye seslenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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