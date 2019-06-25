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  3. Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den şaşırtan Ekin Mert Daymaz göndermesi!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den şaşırtan Ekin Mert Daymaz göndermesi!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den şaşırtan Ekin Mert Daymaz göndermesi!

'Hercai' dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in Eliz Sakuçoğlu'nun eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile birlikte Belgrad Ormanı'na gitmesi kafaları karıştırmıştı. Konuyla ilgili Ebru Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi

Güzel oyuncu, Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinde geçen "Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre... Ben tam dünyaya göre... Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız" ifadelerini paylaştı. Ebru Şahin'in bu şiiri paylaşması Ekin Mert Daymaz ile haklarında çıkan aşk iddialarına gönderme olarak yorumlandı.

Yeni neslin dikkat çeken oyuncularından Ebru Şahin'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor.


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