30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:17 | Son Güncelleme:
Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ten aşk itirafı: Kalbim dolu!
Hercai dizisinde Yaren karakterine hayat veren İlay Erkök çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erkök, hayatında biri olduğunu da açıkladı.
Magazin Hattı'na konuşan İlay Erkök, seyahat yasağı sırasında Mardin'de olduğunu ve özel izinle İstanbul'a gelebildiğini anlattı.
EN ÇOK ABİSİ İÇİN ENDİŞELENMİŞ
Karantina sürecinde en çok İspanya'da olan abisi Koray Erkök için endişelendiğini belirten güzel oyuncu, abisinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu anlattı.
İLAY ERKÖK KİMİNLE AŞK YAŞIYOR?
Öte yandan kalbinin dolu olduğunu söyleyen İlay Erkök'ün yurt dışında yaşayan yabancı bir gençle flört ettiği öğrenildi.
Erkök, bir dönem şarkıcı Keremcem ile aşk yaşamış ancak ikili yollarını ayırmıştı.