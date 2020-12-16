16 Aralık 2020 Çarşamba 16:32 | Son Güncelleme:
Hercai'nin Reyhan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Cedi Osman'la yaptığı paylaşıma bu notu yazdı
Bu yılın çok konuşulan çiftlerinden Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yeni bir paylaşım geldi. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ebru Şahin yaptığı paylaşımda “mysoulmate” (Ruh eşim) notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündemine düşmeyi başardı.
Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osmanla beraber verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorumun yapıldığı paylaşıma Ebru Şahin “Mysoulmate” notunu düştü. Bazı takipçileri Cedi Osman ve Ebru Şahin’in birbirlerine benzediklerini söyledi.