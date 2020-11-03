Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar diziden ayrılıyor mu?

Reytingleri bu sezon pek beklendiği gibi gitmese de bir süredir toparlama yoluna giden Hercai dizisi ile ilgili çıkan söylentiler izleyicileri hem meraklandırdı hemde üzdü. Çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde devam eden diziyle ilgili olarak sosyal medyada yayılan bir söylentinin doğruluğu merak konusu oldu.

Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in uyumlu partnerliği ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra dizinin diğer karakterlerini oynayan oyuncular da başarılı performanslarıyla konuşuluyor. Savaşçı dizisinde Selçuk Yenilmez karakteri ile adeta fenomen haline gelen Doğan Bayraktar, Hercai dizisinde Aslan Aslanbey olarak izleyici karşısına çıkmaya başlamıştı.

Ancak başarılı oyuncunun diziden ayrılacağı yönünde kimi söylentiler iyice yayılmaya başladı. Konuyla ilgili bir bilgi aktaran Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter’daki hesabında bu iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

Görünen o ki sosyal medyadaki söylentiler asılsız. Aslan Aslanbey karakteri Hercai dizisinde yoluna devam edecek.