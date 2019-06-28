Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Bu sezon Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin yeni projesi ile büyük çıkış yakaladı. Dizideki rolünün ardından takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan genç oyuncu sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Hercai'nin sezon finali yapmasının ardından Ebru Şahin yılın yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatilden bol bol fotoğraf paylaşan Şahin'in yüzündeki mutluluk gözlerine yansıyor.







