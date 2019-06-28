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  3. Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Hercai dizisi ile büyük çıkış yakalayan Ebru Şahin sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Ebru Şahin'in son tatil pozları adeta rekor kırdı. Hercai'nin yıldızının paylaştığı fotoğraf 1 günde 500 bin beğeni aldı...

Bu sezon Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin yeni projesi ile büyük çıkış yakaladı. Dizideki rolünün ardından takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan genç oyuncu sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Hercai'nin sezon finali yapmasının ardından Ebru Şahin yılın yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatilden bol bol fotoğraf paylaşan Şahin'in yüzündeki mutluluk gözlerine yansıyor.



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