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  3. Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin'i takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu!

Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin'i takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu!

Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin'i takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu!

Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin'in Cem Talu'ya verdiği özel pozlar olay oldu. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflara bazı takipçileri tepki gösterdi.

Güzel oyuncu fotoğraflarını Instgram hesabından paylaştı. Özellikle yatak çektirdiği kareler büyük ilgi gördü. Ebru Şahin paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medyada oldukça konuşulan pozları beğenenler kadar beğenmeler de oldu. Özellikle bazı takipçileri, "Çok güzelsin ne yaparsan yap yakışıyor" dedi. Ancak bazıları da, "Şöhret seni bozdu; doğallığını kaybediyorsun" yorumlarında bulundu. 

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