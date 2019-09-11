Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yeni imajı herkesi şaşırttı! Çok beğenildi...

Ebru Şahin Instagram hesabından bir fil ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Şahin fotoğrafın altına 'Hayatımdaki en güzel anlardan biriydi' notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı 413 bin kişi tarafından beğenildi. Ebru Şahin'in oyuncu arkadaşları da bu fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Ebru Şahin'e 'Güzelliğin sesin duruşun hayvan sevgin o kadar iyisin ki hayran olmamak mümkün değil' yorumları yapıldı. Ebru Şahin'in yeni saç stili de takipçileri tarafından çok beğenildi.



