Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e şok sözler!

Güzel oyuncu fotoğraflarını Instgram hesabından paylaştı. Özellikle yatak çektirdiği kareler büyük ilgi gördü. Ebru Şahin paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medyada oldukça konuşulan pozları beğenenler kadar beğenmeler de oldu. Özellikle bazı takipçileri, "Çok güzelsin ne yaparsan yap yakışıyor" dedi. Ancak bazıları da, "Şöhret seni bozdu; doğallığını kaybediyorsun" yorumlarında bulundu.



