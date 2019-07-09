Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7405
  • 6,4385
  • 257.251
  • 99025.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e şok sözler!

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e şok sözler!

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'e şok sözler!

Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin'in Cem Talu'ya verdiği özel pozlar olay oldu. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflara bazı takipçileri tepki gösterdi.

Güzel oyuncu fotoğraflarını Instgram hesabından paylaştı. Özellikle yatak çektirdiği kareler büyük ilgi gördü. Ebru Şahin paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medyada oldukça konuşulan pozları beğenenler kadar beğenmeler de oldu. Özellikle bazı takipçileri, "Çok güzelsin ne yaparsan yap yakışıyor" dedi. Ancak bazıları da, "Şöhret seni bozdu; doğallığını kaybediyorsun" yorumlarında bulundu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı