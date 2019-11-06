Her Yerde Sen dizisi final mi yapıyor? Hayranlarını üzen haber!

Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı dizi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu. Ancak diziden üzücü haber geldi ve Karga Seven Pictures'ın FOX için çektiği "Her Yerde Sen" için final kararı alındı.

23. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 23. bölümde ekrana veda edecek. Öte yandan dizi, dün akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün de sahibi olmuştu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dizinin reytingleri düşünce yayın günü değiştirilmişti. Ancak bu da çözüm olmayınca dizinin erken final yapmasına karar verildi. Dizinin yapımcısı tüm ekibe mesaj atarak alınan kararı bildirdi.