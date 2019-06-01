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01 Haziran 2019 Cumartesi 09:13 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:13

Her paylaşımı olay olan Serel Yereli: Ağzı olan konuşuyor

Her paylaşımı olay olan Serel Yereli: Ağzı olan konuşuyor

Son aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Serel Yereli, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

Bir erkek arkadaşı ile Nişantaşı The House Garden’da kahve içip sohbet eden Yereli, mekan çıkışı fotoğraflarının çekilmesiyle utangaç tavırlar sergiledi. Yereli, kendisini görüntüleyen habercilere “Lütfen çekmeyin istemiyorum” dese de başarılı olamadı.

Serel Yereli, “Ne paylaşsanız olay oluyor.Bu konuda ne söylemek istersiniz?" diyen muhabirlere, "İnsanlara ne diyebilirim ki? Ağzı olan konuşuyor” şeklinde yanıt verdi.

 

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