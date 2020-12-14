Henry Cavill göze geldi, The Witcher setinde yaralandı!

Man of Steel, Batman V Superman, Mission İmpossible filmleriyle büyük çıkış yakalayan Henry Cavill Netflix’in “The Witcher” dizisinin 2. sezon çekimleri sırasında yaralandı. Dizinin ilk sezon çekimleri sırasında da büyük bir kaza yaşayan Cavill kör olma tehlikesini atlatmıştı. Yakışıklı oyuncu adeta “göze geldi.”



ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Henry Cavill The Witcher 2. sezon prova çekimleri sırasında 6 metre yükseklikte saldırı eğitim alırken yaralandı. The Sun'a konu ile ilgili bilgi veren kaynak, Cavill'ın birden acı içinde kaldığını ancak ilk etapta bu sakatlığa neyin sebep olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Yürüyüşü bozulan başarılı oyuncunun durumunun ciddi olmadığını bildirildi. Doktorların dinlenme tavsiyesi verdiği kazanın ardından dizinin çekimleri de durduruldu.

DAHA ÖNCE KÖR OLMA TEHLİKESİ ATLATMIŞTI

Henry Cavill The Witcher dizisinin ilk sezon çekimleri sırasında büyük bir kaza atlatmıştı. Cavill'ın sette taktığı lenslerin oyuncunun gözlerine zarar verdiği ve bu lensleri zaman zaman çıkararak gözlerini dinlendirmesi gerektiği doktorlar tarafından söylenmişti. Tavsiyeleri dinlemeyen oyuncu çekimler sırasında gözünde büyük bir acı hissetmiş ve daha sonrası doktorlar çekimleri zorla durdurmuştu.