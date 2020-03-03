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  3. Helin Avşar'ın gergin gecesi! Küfürler havada uçuştu

Helin Avşar'ın gergin gecesi! Küfürler havada uçuştu

Helin Avşar'ın gergin gecesi! Küfürler havada uçuştu

Helin Avşar, önceki akşam kız arkadaşıyla bir mekanda yemek yedikten sonra çıkışta objektiflere yansıdı. Avşar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, yanındaki arkadaşı ise görüntü alan gazetecilere ağza alınmayacak küfürler savurdu.

Hülya Avşar'ın kabına sığmayan kardeşi Helin Avşar önceki akşam Ulus'ta bir mekanda kız arkadaşı ile akşam yemeği yedi. Yeni Asır'ın haberine göre; Yemekte alkolü fazla kaçıran Helin Avşar'ın mekan içinde garsonlarla tartıştığı ve küfürleştiği iddia edildi. Mekan çıkışında ayakta durmakta zorluk çektiği görülen Helin Avşar, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Alkollü değilim, şimdi çekiyorsunuz ama yarın rahatsız olacağım" derken konuşmakta bile güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı.

HAKARETLERE TEPKİSİZ KALDI

Bu sırada görevini yapan habercilere Helin Avşar'ın yanındaki arkadaşı hakaretler yağdırdı. Mekandan birlikte çıktıkları Avşar'ın arkadaşı gazetecilere küfürler savurdu. Alkollü Helin Avşar ise bu küfürlere tepkisiz kaldı. Mekan çalışanları tarafından aracına güçlükle bindirilen Helin Avşar, hızla olay yerinden uzaklaştı.


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