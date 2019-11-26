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  3. Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yle evleneceği haberlerine isyan etti! 'Biz evlenmeyeceğiz'

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yle evleneceği haberlerine isyan etti! 'Biz evlenmeyeceğiz'

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yle evleneceği haberlerine isyan etti! 'Biz evlenmeyeceğiz'

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz pazar günü Cihangir'de objektiflere takıldı.

Arkadaşlarıyla bir mekanda sohbet eden Ergüçlü, çıkışta ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile evleneceği haberlerine isyan etti. 

'BİZ EVLENMEYECEĞİZ'

Hazar Ergüçlü evlilik iddialarını şöyle yanıtladı: "Lütfen, rica ediyorum söylediklerimi harfiyen yazın. Onur’la ilişkim mükemmel devam ediyor ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok yok yok. Şayet olacak olsa, inanın ilk sizin haberiniz olur."


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