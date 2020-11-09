Hazar Ergüçlü ihanet iddiaları sonrası Onur Ünlü'yü savundu: Bana göre bir yanlışlık yok!

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftiyle bir araya geldi. Çıkışta Ergüçlü’ye ihanet dedikoduları soruldu.

Onur Ünlü geçtiğimiz günlerde Cihangir’de genç bir kadınla sarmaş dolaş sohbet ederken kameralara yansımıştı. O görüntüleri izlediğini söyleyen genç oyuncu, “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa ben kendimden şüphe etmeliyim” dedi.

"BANA GÖRE YANLIŞLIK YOK"

Hürriyet'in haberine göre; birlikte görüntülendiği kişinin Onur Ünlü’nün öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyleyen Hazar Ergüçlü, o kadının “Tokatlayayım da kendine gel” diyerek ünlü yönetmene tokat atması için de “Şaka yapmış, bu tür şakalar yapılabilir” dedi.

Kadının Ünlü’ye gül vermesi hakkında “Olabilir, tabii ki gül verebilir. Bana göre bir yanlışlık yok” diyen Hazar Ergüçlü, ihanet sorularına tepki gösterdi:“2020’de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı. Affettirme gibi bir durum da olmadı.”

"DİLAN VE DEMET'İ ÇOK SEVİYORUM"

Ergüçlü, dizideki rol arkadaşları Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz hakkında da, “Onları çok seviyorum, çok mutluyum onlarla çalışmaktan. Her şey iyi gidiyor” diyerek evinin yolunu tuttu.