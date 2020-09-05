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  3. Hazal Kaya'nın 'çalışan anne' akımına Belçim Bilgin de uydu
05 Eylül 2020 Cumartesi 07:31 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya'nın 'çalışan anne' akımına Belçim Bilgin de uydu

Hazal Kaya'nın 'çalışan anne' akımına Belçim Bilgin de uydu

Uzun bir aradan sonra 'Hekimoğlu' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Belçim Bilgin, Hazal Kaya'nın başlattığı 'çalışan anne' akımına uydu. Belgim'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hekimoğlu dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Belçim Bilgin büyük bir hızla çekimlere başladı. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin setten bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

‘ÇALIŞAN ANNE’

Uzun bir aradan sonra yeniden dizi setlerine dönen Belçim Bilgin geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya’nın çalışan anne pozuna benzer bir paylaşım yaptı. Çekim için hazırlık yapılırken kucağında oğlu Rodin’le çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Belçim Bilgin, “Çalışan anne” notunu düşütü. Hazal Kaya’ın akımına uyan Belçim Bilgin’in yaptığı paylaşım takipçilerinin beğenisini topladı.

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