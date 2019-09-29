Hazal Kaya ne zaman doğum yapacak?

Oyuncu Ali Atay ile meslektaşı Hazal Kaya, 5 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına taşımıştı. Evlendikten sonra hamile olduğu yönünde haberler çıkan ve haberleri yalanlayan Hazal Kaya, daha sonra müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

SON AYINA GİRDİ

Şimdilerde hamilelikte son ayına giren ünlü oyuncu, Fikret Ali adını vereceği oğlunu kucağına almak için büyük bir heyecanla bekliyor. Artık geri sayıma geçen Hazal Kaya, önceki gün ise bebek alışverişinde görüntülendi. Kaya'nın karnı burnunda çekilen görüntüsü de dikkat çekti.