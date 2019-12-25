Hazal Kaya Fikret Ali'yi ilk kez paylaştı! İşte mutlu aile pozu

Hazal Kaya, eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kaya, paylaşımının altına duygusal bir de not düştü...

"Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca 'işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım’a denk geliyor' dedim. Aynı gün İtalyan Lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı, yine soranlara 'tabi ki oradayım' dedim. Ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim!

Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim."

Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 Kasım’da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi, tarif etmem mümkün değil... Yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş..."

Hazal Kaya, hamileliği boyunca yanında olan dostlarına da teşekkür etti...