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  3. Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler'in aşkı sona mı erdi? Açıklama geldi!
05 Eylül 2020 Cumartesi 13:00 | Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler'in aşkı sona mı erdi? Açıklama geldi!

Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler'in aşkı sona mı erdi" Açıklama geldi!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin, iki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler ile ilişkisinin sona erdiği iddia edilmişti. Küçükköse'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Alp Güler ile 2 yıllık ilişkisini noktalayan güzel oyuncu, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

“DOSTÇA AYRILDIK”

Küçükköse “Alp ile dostça ayrıldık, bir yerlerde karşılaşırsak selam veririm” diye konuştu. Şu an için henüz anlaşmış olduğu bir projenin de olmadığını dile getiren Küçükköse, “İçime sinen bir proje olması lazım. Şimdilik gelen teklifleri değerlendirme aşamasındayım” dedi.

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