  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

Hayranlarım Ali'den ayırmaya çalıştı

Hayranlarım Ali'den ayırmaya çalıştı

Hazal Kaya, Ali Atay’la evlilik sürecinde hayranlarından gelen tepkileri ilk kez anlattı: “Bana uygun mu diye, Ali’yi dedektif gibi takip etmişler, anneme mesaj atmışlar.” 

Anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, katıldığı bir programda hayranlarının eşi Ali Atay ile kendisini ayırmaya çalıştıklarını söyledi. Rol aldığı dizilerle Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da çok sayıda hayran kitlesi bulunan Kaya, hayranlarının dizilerdeki partneriyle sevgili olmalarını istediğini ve  bu yüzden bir dedektif gibi erkek arkadaşının peşinde iz sürdüğünü anlattı. Bu durumu hayranlarının ailesine mesaj atmasıyla öğrenen oyuncu, şunları söyledi. 

MESAJLAR ÇOK ŞAŞIRTTI

"Ali ile ayırmak için annemin mailini bulup abuk sabuk mesajlar attılar. Dizideki partnerlerimle sevgili olmamı istedikleri için. “Ali zannettiğiniz gibi biri değil, kanıtlarım var, ayrılsınlar’ diye yazmışlar.” Oyuncu, olaylar karşısında şaşkına döndüğünü dile getirdi. 

Görenler gözlerine inanamadı! Bakın balkona neden çıkmış

<p>Ramazan Bayramı tatilini şimdiden başlatanlar size de merhaba</p>

Ailecek Bayram Tatiline Çıkıyoruz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hatay'da gizemli keşif: Kel Dağı'nın içinde su altı mağarası

'Komisyon S-400'ün Türk ordusunun elindeki F-35 için hiçbir tehdit oluşturmadığını söyleyecek'

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.