Hayranlarım Ali'den ayırmaya çalıştı

Anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, katıldığı bir programda hayranlarının eşi Ali Atay ile kendisini ayırmaya çalıştıklarını söyledi. Rol aldığı dizilerle Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da çok sayıda hayran kitlesi bulunan Kaya, hayranlarının dizilerdeki partneriyle sevgili olmalarını istediğini ve bu yüzden bir dedektif gibi erkek arkadaşının peşinde iz sürdüğünü anlattı. Bu durumu hayranlarının ailesine mesaj atmasıyla öğrenen oyuncu, şunları söyledi.

MESAJLAR ÇOK ŞAŞIRTTI

"Ali ile ayırmak için annemin mailini bulup abuk sabuk mesajlar attılar. Dizideki partnerlerimle sevgili olmamı istedikleri için. “Ali zannettiğiniz gibi biri değil, kanıtlarım var, ayrılsınlar’ diye yazmışlar.” Oyuncu, olaylar karşısında şaşkına döndüğünü dile getirdi.