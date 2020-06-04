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  3. Hayranları ortaya çıkardı! Deniz Seki'yi duygulandıran fotoğraf
04 Haziran 2020 Perşembe 12:56 | Son Güncelleme:

Hayranları ortaya çıkardı! Deniz Seki'yi duygulandıran fotoğraf

Hayranları ortaya çıkardı! Deniz Seki'yi duygulandıran fotoğraf

Ünlü isimler zaman zaman geçmiş yıllara ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor, eski hallerini sevenlerinin beğenisine sunarak nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor...

Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının bulduğu fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı.

“ÇOK DUYGULANDIM”

Lise arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına “Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz okul zamanlarımızdan… Nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin… Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim…” notunu düştü.

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