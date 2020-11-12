Hayko Cepkin 10 konserin ücretini istedi

Erler Sanat Organizasyonu ile Zahide Tezal’a dava açan Hayko Cepkin konser sözleşmesine göre 10 konserin her birinden 25 bin lira ücret alacaktı. Önceki gün duruşmada Cepkin’in menajeri Gülçin Kocakır Balaban tanık olarak dinlendi. Balaban, “Sözleşmedeki tüm koşulları yerine getirdik. Cepkin iyi niyetli davranarak indirim bile yaptı. Ancak karşı taraf sözleşmeye aykırı davranarak ödeme yapmadı ve bizi oyaladı” dedi.