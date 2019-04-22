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  3. Hayatınızın film olmasını ister misiniz? sorusuna Yıldız Tilbe'den ilginç yanıt

Hayatınızın film olmasını ister misiniz? sorusuna Yıldız Tilbe'den ilginç yanıt

Hayatınızın film olmasını ister misiniz" sorusuna Yıldız Tilbe'den ilginç yanıt

Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ta sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Tilbe, “İleride hayatınızın film olmasını ister misiniz?” şeklindeki soruya ise “Hayır kesinlikle istemiyorum. Ben yaşarken istemiyorum öldükten sonra asla yapamazlar. Ellerinden gelmez. İnsanlar beni yaşarken ifade edemiyor. Öldükten sonra hak getire... Çünkü biyografileri doğru yansıtamıyorlar. İnsanın iç dünyasını bilemiyorlar. Fakat izlenim gibi bir şey olabilir” şeklinde cevap verdi. 

(Güneş)

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