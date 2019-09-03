Erener, ülseratif kolit rahatsızlığı sebebiyle sadece ince bağırsağıyla yaşamaya devam ettiğini dile getirdi. Poll Production imzalı Paraf Halkın Yıldızları’nda sahne alan Erener, ilk albümünü çıkaracağı zaman Sezen Aksu’nun tedavi gördüğü hastaneye gelip kendisine büyük destek verdiğini söyledi. Erener, “Bana çıkıp geleceksin, bu albümü bitireceğiz. Bazen bazı insanlara bir tokat gerekiyor. Çıktım serumla zor şartlarda çekime gittim. Hayat zor ama yaşanıyor” dedi.