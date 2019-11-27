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  3. Hastanede görüntülenen Demet Akbağ'ın gergin anları!

Hastanede görüntülenen Demet Akbağ'ın gergin anları!

Hastanede görüntülenen Demet Akbağ'ın gergin anları!

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, önceki gün Fulya'da bulunan özel bir hastanede objektiflere yansıyınca korkuttu. Akbağ'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Habertürk'ün haberine göre; geçtiğimiz mart ayında eşi Zafer Çika'nın ölümü ile yıkılan Demet Akbağ, önceki gün Fulya'da bulunan özel bir hastanede görüntülendi. Bir kadın arkadaşı ile hastaneye gelen usta oyuncu, gergin halleri ile dikkat çekti.

'BEN İYİYİM'

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akbağ, "Arkadaşlar ben iyiyim. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Teşekkür ederim" dedi.


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