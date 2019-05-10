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Hasan Küçükçetin'den anlamlı hareket

Hasan Küçükçetin'den anlamlı hareket

Melekler Kahvesi ile Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen 'kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme' sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor. Bunlardan biri de oyuncu Hasan Küçükçetin oldu.

Hasan Küçükçetin, geçtiğimiz gün okulda öğrencilerle buluşarak, 'kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme' projesine destek veren isimler arasına katıldı. Topladığı kapakları getiren Küçükçetin, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, “Önümüzdeki aylarda yaz sıcakları olacak. Kapımızın önüne bir kap su koyalım, hayvanları ihmal etmeyelim” diyerek, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.

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