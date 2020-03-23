Harvey Weinstein'in koronavirüs testi pozitif çıktı

68 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein, 23 yıllık cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Riker Adası Cezavi'nde hastalandığı öğrenilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Weinstein'in, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yapımcı ABD’nin Buffalo şehri yakınlarındaki Wende Islah Evi'nde karantinaya alındı. 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor.

Şimdi en az 38 kişinin enfekte olduğu New York’ta, virüsün görüldüğü Rikers Adası da dahil olmak üzere tedbir amaçlı geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Evi'ne edilmişti.