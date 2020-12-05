Harun Tan'ın panik anları! Gizemli güzelle yakalanınca gaza bastı

Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de yeni aldığı 2.5 milyon TL'lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takıldı. Otomobilinin içinde sohbet eden ikili, muhabirimizi görünce panik yaptı.

Cadde'nin haberine göre; aracın gazına basarak uzaklaşan Tan, Bebek'te kadın arkadaşını indirdi. Gazeteciyi atlattığını düşünen iş insanı, arkadaşını indirmesine rağmen konuşmasına devam etti.

Yeniden görüntülendiklerini fark eden gizemli güzel, aracın kapısını kapatarak yolun karşısına geçti. Harun Tan bu defa tek başına uzaklaşırken, kadın arkadaşının ise telefonla "Harun beni çektiler" dediği duyuldu.