Harun Tan'dan duygulandıran Pars paylaşımı

Ebru Şallı ile Harun Tan'ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören oğlu Pars, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi.

Harun Tan, günler sonra Instagram hesabından Vural Candar'ın, "Sonra gömdük içimize ne varsa..." sözleri ile duygusal bir paylaşımda bulundu.

Tan, sosyal medya hesabından şu dizeleri paylaştı:

"Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe..."