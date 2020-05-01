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  3. Harun Tan'dan duygulandıran Pars paylaşımı

Harun Tan'dan duygulandıran Pars paylaşımı

Harun Tan'dan duygulandıran Pars paylaşımı

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğulları Pars, iki hafta önce hayatını kaybetti. Tan, oğlunun vefatından sonra duygusal bir mesaj paylaştı.

Ebru Şallı ile Harun Tan'ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören oğlu Pars, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi.

Harun Tan, günler sonra Instagram hesabından Vural Candar'ın, "Sonra gömdük içimize ne varsa..." sözleri ile duygusal bir paylaşımda bulundu.

Tan, sosyal medya hesabından şu dizeleri paylaştı:

"Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe..."


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