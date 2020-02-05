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  3. Hande Yener'e Berkay'dan yanıt: Üretmeyen popçulardan değilim

Hande Yener'e Berkay'dan yanıt: Üretmeyen popçulardan değilim

Hande Yener'e Berkay'dan yanıt: Üretmeyen popçulardan değilim

Berkay, Uludağ’da düzenlenen Yapı Kredi Play Whitefest’te sahne aldı.

Sahne öncesi basının karşısına çıkan ünlü popçu, Hande Yener’in polemik yaratan ‘Popçular üretmiyor’ sözlerine yanıt verdi.  “Beni kastettiğini düşünmüyorum. Ben üretiyorum. Dolayısıyla benim için geçerli bir cümle değildir bu. Yaptığım işler ortada’’ diye konuşan ünlü popçu, bu konuyu dikkate almadığını dile getirdi. Ardından sahneye çıkan Berkay, gece boyu sevilen şarkılarını seslendirdi.


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