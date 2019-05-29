Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol'la halı saha maçı yüzünden ayrıldı

Ünlü popçu Hande Yener'le 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol'un 3 yıllık birlikteliği bitti. Daha önce defalarca kez ayrılıp tekrar barışan ikiliden Ümit Cem Şenol, ünlü popçunun Sarıyer’deki villasını terk etti. Hande Yener ile sevgilisinin ilişkisinin bitme sebebi olarak ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ümit Cem Şenol'un her gece, “Arkadaşlarla halı saha maçım var” diyerek evden çıkıp saatler sonra eve gelmesinin Hande Yener'i çileden çıkardığı öğrenildi. Eşyalarını alıp giden Şenol, sosyal medyada imalı paylaşımlar yaparak kararının kesin olduğunu dile getirirken, Yener'in şimdiden pişman olduğu, barışmak için araya arkadaşlarını soktuğu iddia edildi.

Ümit Cem Şenol, halı saha maçları sırasında çekilen görüntüleri sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

KENDİSİ GÖTÜRÜYORDU

İki yıl önce Levent'te, sevgilisi Ümit Cem Şenol'u yol üzerinde aracından indirirken görüntülenen Hande Yener, 'Halı saha maçı var. Ben de her maçını takip ediyorum ama bu akşam izleyemeyeceğim' demişti. Ünlü popçunun ilk zamanlar hoşuna giden maç merakının zamanla sinirlerini bozduğu konuşuluyor.