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  3. Hande Yener: Hastaneden çıkarsa canım yine tehlikede!

Hande Yener: Hastaneden çıkarsa canım yine tehlikede!

Hande Yener: Hastaneden çıkarsa canım yine tehlikede!

Hande Yener bu ara zor günler geçiyor. Ünlü popçu evine zorla girmeye çalışan ve cinsel tacizden yargılanan Recep G. hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Hande Yener, Şarkıcı, atipik psikoz teşhisi ile hastanede tedavi gören Recep G. için “Hastaneden çıkarsa canım yine tehlikede” dedi

Hande Yener'e saplantılı şekilde hayran olan Recep G. adlı kişi, ünlü şarkıcıya "Karım, ebediyen benimle olacaksın" şeklinde mesajlar atıp evine girmeye çalıştı. Yener de Recep G.'yi savcılığa şikayet etti. İfadesinde Yener ile üç yıldır görüştüklerini öne süren adam, akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp'a sevk edildi.

'TEKRAR YAŞANABİLİR'

Atipik psikoz teşhisi konulan Recep G.'nin cezai sorumluluğu olmadığına hükmedildi. Ancak Yener, sanığın beraat kararına itiraz etti. Ünlü şarkıcı, "Sanığın akıl hastanesinden çıkma ihtimali var. Yaşadığım olaylar tekrarlanabilir. Sanığın beraat kararı kaldırılmalı" dedi. (Sabah)

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