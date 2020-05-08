Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1346
  • 7,7449
  • 394.254
  • 97935.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Subaşı'dan hamilelik açıklaması

Hande Subaşı'dan hamilelik açıklaması

Hande Subaşı'dan hamilelik açıklaması

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, hamile olduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İş insanı Alican Ulusoy ile 1 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan Hande Subaşı'nın hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.

Subaşı'nın hamile olduğu, sevgilisinin ise bebeği istemediği öne sürüldü. Konuyla ilgili tv100'e konuşan Subaşı "Hiçbir şekilde gerçekliği olmayan çirkin, edepsizce ve onur kırıcı bir haber yayınlanmış. Biz göz önünde yaşayan bir çift değiliz. Ayrıca beraberliğimizi de hiç saklamadık. İlişkimiz çok iyi gidiyor, mutluyuz. Her şeyi zamana bıraktık. Ancak buna rağmen aramızda bile geçmeyen konular haber oluyor. Evlilik ve nişan haberi de canımızı sıktı. Bütün bunlar çok üzücü..." dedi.


Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kilo verenler bu besinleri tüketiyor