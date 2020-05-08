Hande Subaşı'dan hamilelik açıklaması

İş insanı Alican Ulusoy ile 1 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan Hande Subaşı'nın hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.

Subaşı'nın hamile olduğu, sevgilisinin ise bebeği istemediği öne sürüldü. Konuyla ilgili tv100'e konuşan Subaşı "Hiçbir şekilde gerçekliği olmayan çirkin, edepsizce ve onur kırıcı bir haber yayınlanmış. Biz göz önünde yaşayan bir çift değiliz. Ayrıca beraberliğimizi de hiç saklamadık. İlişkimiz çok iyi gidiyor, mutluyuz. Her şeyi zamana bıraktık. Ancak buna rağmen aramızda bile geçmeyen konular haber oluyor. Evlilik ve nişan haberi de canımızı sıktı. Bütün bunlar çok üzücü..." dedi.