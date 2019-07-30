Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç evlilik sinyali verdi! 'Artık çocuk istiyorum' diye isyan etti
Murat Dalkılıç konser verdiği sahneden Hande Erçel’e seslendi. İlişkilerine yeni bir boyut kazandırmak isteyen Dalkılıç evlilik sinyali verdi.
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel- Murat Dalkılıç çifti Çeşme’de tatil yaptı. Bir mekanda sahneye çıkan Dalkılıç, isyan etti.
Erçel ile olan birlikteliklerine yeni bir boyut kazandırmak isteyen Dalkılıç, sahnede; “Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum” dedi.