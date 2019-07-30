Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç evlilik sinyali verdi! 'Artık çocuk istiyorum' diye isyan etti

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel- Murat Dalkılıç çifti Çeşme’de tatil yaptı. Bir mekanda sahneye çıkan Dalkılıç, isyan etti.

Erçel ile olan birlikteliklerine yeni bir boyut kazandırmak isteyen Dalkılıç, sahnede; “Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum” dedi.